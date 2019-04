The Tucson Weekly Cannabis Bowl 2019 

Ladies and gentlemen, it's time once again for the Tucson Weekly Cannabis Bowl! We asked our readers to tell us their favorite dispensaries, baked goods, accessories and more.

Big congrats to the winners!

Dispensaries & Clinics

Best Delivery Service

Readers Pick: Earth's Healing

Best Certification Center

Readers Pick: Tumbleweeds

Best MMJ Doc

Readers Pick: Heather Moroso/Moroso Medical

Best Education Center

Readers Pick: Tumbleweeds

Best Waiting Room

Readers Pick: Green Halo

Best Customer Service

Readers Pick: Earth's Healing

Best Pre-Roll

Readers Pick: Desert Bloom

Specials

Best New Patient Special

Readers Pick: Earth's Healing

Best Monday Special

Readers Pick: Green Halo's Medible Mondays

Best Tuesday Special

Readers Pick: Desert Bloom

Best Wednesday Special

Readers Pick: Downtown Dispensary/D2

Best Thursday Special

Readers Pick: Prime Leaf

Best Friday Special

Readers Pick: Earth's Healing

Best Saturday Special

Readers Pick: Earth's Healing

Best Sunday Special

Readers Pick: Earth's Healing

Best Happy Hour Special

Readers Pick: Botanica

Strains and Brands:

Best Soft-Drink Edible

Readers Pick: Green Halo's Pure & Simple Juices

Best Tincture

Reader Pick: Green Halo's Chronic Health Tincture

Best CBD Topical

Readers Pick: CBD ointment from Green Halo

Best Indica Wax

Readers Pick: Desert Bloom

Best Sativa Wax

Readers Pick: Earth's Healing

Best Sativa Vape Cartridge

Readers Pick: Nature Med

Best CBD Edible

Readers Pick: Desert Bloom

Best Baked Edible

Readers Pick: Green Halo

Best Candy Edible

Readers Pick: Sublime's products

Best THC Topical

Readers Pick: iLava Touch, Downtown Dispensary/D2

Best Hybrid Vape Cartridge

Readers Pick: Green Halo

Best Indica Vape Cartridge

Readers Pick: Earth's Healing

Best Hybrid Wax

Readers Pick: Desert Bloom

Best Gadget

Readers Pick: Earth's Healing Flip Battery

Best CBD Vape Cartridge

Readers Pick: Green Halo